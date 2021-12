Bez prądu w śląskim. Gdzie 16.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (16.12 8:07) nie ma prądu w śląskim?

Jaworzno

Jaworzno ul. Kalinowa kontener Telekom Silesia

16.12 od godz. 7:30 do 16:30

Jaworzno ul. Koniówki odbiorcy zasilani z złącz kablowych ZK nr 5245/25, 5245/24, 5111/2, 5111/3

16.12 od godz. 8:00 do 14:00

Katowice

Katowice: Jesionowa, 10, 12, 14.

16.12 od godz. 8:00 do 12:00

Katowice: Słupska, nr 9, 11, 13, Koszalińska nr 6 a, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

16.12 od godz. 8:00 do 11:00

Ruda Śląska

Ruda Śląska: Halembska, od 74 do 126 i od 91 do 129, Nowy Świat od 50 do 68 i od 61 do 79.

16.12 od godz. 8:00 do 16:00

Siemianowice Śląskie

Siemianowice Śląskie: Słoneczna, budynki na placu budowy.

16.12 od godz. 8:00 do 15:00