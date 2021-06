Bez prądu w śląskim. Gdzie 17.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Bielsko-Biała ulica Nowa, Góralska od ul. Osadniczej do ul. Pod Stokiem bez Przedszkola, Wiejska od ul. Dobrej do ul. Pod Stokiem, Beskidzka od ul. Dobrej do ul. Pod Stokiem, Dobra od ul. Nowej do ul. Straconki, Straconki od ul. Dobrej do ul. Żywieckiej bez Przychodni Lekarskiej, Osadnicza od ul Straconki do nr 19, Górska nr 3 i 3A, Żywiecka nr 131,133, 22.06 od godz. 9:00 do 12:00

Bielsko Biała ulica Falista od ul. Kolistej do nr 105, Karpacka 185,185b,191b, 191c, 191d, Owsiana 25,25a,25b, 18.06 od godz. 14:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Falista od ul. Kolistej do nr 105, Karpacka 185,185b,191b, 191c, 191d, Owsiana 25,25a,25b, 18.06 od godz. 8:00 do 9:00

ul. Bursztynowa od nr 2 do nr 48 i od nr 1 do nr 41 17.06 od godz. 8:00 do 18:00

Dąbrowa Górnicza ul. Narutowicza od nr 1 do nr 40, Majewskiego nr 4, Tylna. 17.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gorzelnia, ul. Blachowieńska , ul. Wielkoborska od 2 do 46. Częstochowa, ul. Wielkoborska od 179A do 211, ul. Wręczycka nr 319. 18.06 od godz. 8:00 do 12:00

ul. Bursztynowa od nr 50/52 do nr 92 i od nr 43 do nr 81A ul. Turystyczna dz. nr 56/3 - ZK 14630 ul. Turystyczna dz. nr 56/6, 56/7 - ZK 14793 22.06 od godz. 8:00 do 18:00

Łaziska Górne: Pocztowa, 1 b, 2 b, 4, 5, 6, 9, Poręba, od 1 do 5, 4, Wąska, 1, Wiejska, 1, Świętego Jana Pawła II, 2. 21.06 od godz. 8:30 do 14:00

ul. Bursztynowa od nr 2 do nr 48 i od nr 1 do nr 41 18.06 od godz. 8:00 do 18:00

ul. Bursztynowa od nr 50/52 do nr 92 i od nr 43 do nr 81A ul. Turystyczna dz. nr 56/3 - ZK 14630 ul. Turystyczna dz. nr 56/6, 56/7 - ZK 14793 23.06 od godz. 8:00 do 18:00

Jastrzębie-Zdrój: Matejki, nieparzyste od nr 5 do nr 11 i parzyste od nr 8A do nr 12D oraz ul. Cieszyńska nr 157B. 21.06 od godz. 8:00 do 14:00

Katowice: Macieja Jargonia, 5, od 14 do 22. 21.06 od godz. 8:30 do 14:00

Jaworzno, ul. Żytnia 2A, Rewolucjonistów od 11 do 23, od 24 do 40 23.06 od godz. 7:30 do 15:30

Ruda Śląska: 1 Maja, 286, 288, Targowa od 1 do 15. 22.06 od godz. 8:30 do 13:30

Sosnowiec ul. Żytnia od nr 10 do nr 12, Stacja Nadawcza-Odbiorcza telefonii komórkowej Centertel 17.06 od godz. 8:00 do 16:00

Rybnik: Wodzisławska, 243, Wincentego Kadłubka, 17 do 34, 43 i 45. 21.06 od godz. 8:30 do 14:00

Zabrze: Księcia Józefa Poniatowskiego, od 33 do 69 i od 42 do 74A, Kościuszki od 23 do 81 i od 26 do 88, Niedurnego, Stawowa. 22.06 od godz. 8:00 do 12:00

Zabrze: ks. Franciszka Cieślika, Tarnopolska od 68 do 74 i od 71 do 75, Gogola od 1 do 11 i od 2 do 12. 21.06 od godz. 8:00 do 12:00

Zabrze: Józefa Chojnickiego, od 13 do 13D. 17.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kozy ul. Wiklinowa od ul. Sobieskiego do nr 30, Sobieskiego od nr 88 i 97 do ul. Kwiatowej + altany za ul. Kwiatową, Kwiatowa od ul. Sobieskiego do nr 7, 17.06 od godz. 8:30 do 14:00

Zabrze: gen. Bronisława Ducha, Hallera od 50 do 68. 22.06 od godz. 8:00 do 16:00

Pisarzowice ul. Mokra nr 4, Przecznia nr 29, Polna od nr 14 do ul. Przecznia, Krakowska od nr 30 do ul . Przecznia, 18.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bystra ulica Fałata od nr 102 do nr 126 Restauracja Pod Źródłem, Cymsa nr 6, 8, 10, 15, Konwaliowa od nr 6 do nr 18, 21.06 od godz. 8:30 do 12:00

Kalna ulica Spacerowa od nr 234 do ulicy Wichrowej z przyległymi ulicami, Łodygowska od Łodygowic do ulicy Rolnej z przyległymi ulicami, Widokowa od nr 167 do ulicy Rodzinnej z przyległymi ulicami 23.06 od godz. 8:00 do 9:00

Buczkowice ulica Cerhla, Akacjowa, Kąkoli, Myśliwska, Lipowska od ulicy Potok do ulicy Jagodowej z przyległymi ulicami, Solisko, Makowa, Chabrów, Jagodowa, Góralska 23.06 od godz. 8:00 do 17:00

Wilkowice ul. Zamknięta, Do Boru od ul. Gołębiej do nr 9 i nr 22, Dworcowa nr 3, 16, 18, 20, Wyzwolenia od ul. Grabeczni do ul. Gołębiej, Pochyła, Gołębia od ul. Wyzwolenia do nr 9, 22.06 od godz. 8:30 do 13:00

Kalna ulica Spacerowa od nr 234 do ulicy Wichrowej z przyległymi ulicami, Łodygowska od Łodygowic do ulicy Rolnej z przyległymi ulicami, Widokowa od nr 167 do ulicy Rodzinnej z przyległymi ulicami 23.06 od godz. 13:00 do 14:00

Będzin ul. Małobądzka nr 6, 7, Wspólna od nr 1 do nr 44, Piłsudzkiego od nr 47 do nr 67 23.06 od godz. 9:00 do 16:00

Będzin ul. Aleja Kołłątaja od nr 79 do nr 85A 18.06 od godz. 8:00 do 16:00

Górki Wielkie ulica Osiedlowa, Harcerska, Bielska, Do Raju 17.06 od godz. 7:00 do 9:00

Górki Wielkie ulica Harcerska, Ogrodowa, Miodowa, Osiedlowa, Bielska, Do Raju numer 29, 35. 17.06 od godz. 7:00 do 9:00

Górki Wielkie ulica Osiedlowa, Harcerska, Bielska, Do Raju 17.06 od godz. 12:00 do 16:00

Kaczyce: Średnicowa, do budynku 8, Otrębowska, Gustawa Morcinka, do 5 i 20, Harcerska, Spokojna, Magnolii, Pocztowa, Jabłoni, Mała, Ludowa, Kłosowa, Dworkowa, Olchowa, Juliana Tuwima, Krótka, Jana III Sobieskiego, Ulica Testowa, Jana Matejki, od 33 i 50 do końca. 17.06 od godz. 8:00 do 14:00

Górki Wielkie ulica Harcerska, Ogrodowa, Miodowa, Osiedlowa, Bielska, Do Raju numer 29, 35. 17.06 od godz. 16:00 do 17:00

Kończyce Małe: Bukowa, Miodowa, Graniczna, Janusza Korczaka, Rolna, Zagrodowa, Orzechowa, Źródlana, Jodłowa, Kaczyce: Juliana Tuwima, od strony Kończyc do lasu. 18.06 od godz. 8:00 do 12:00

Kaczyce: Marii Konopnickiej, do 14 i 17, Pogodna, Podleśna, Ogrodnicza, Słoneczna, Pawła Stalmacha, Dworkowa, Jana Matejki, do 33 i 48, Pogwizdów: Cieszyńska, 81, Kończyce Małe: Hiacyntowa, Jagiellońska, Od wiaduktu do 17 i 30, Spółdzielcza, Miodowa, Zagrodowa, Jodłowa. 22.06 od godz. 8:00 do 14:00

Mnich ulica Cieszyńska od ulicy Bielskiej do ulicy Konopnickiej. 22.06 od godz. 8:00 do 13:00

Łochynia, ul. Długa od 1 do 36, ul. Długosza od 1 do 39, ul. Mykanowska od 38 do 50. 21.06 od godz. 8:30 do 14:00

Zaróg, od 1 do R11A. Rudniki od 1 do 3A. Kol. Rudniki od 1 do 4. 21.06 od godz. 8:30 do 14:00

Czarny Las, ul. Jaworowa 3, 21, 27 i 35, działki budowlane, ul. Graniczna od 11 do 15 i od 22 do 48. 17.06 od godz. 8:30 do 13:00

Wierzchowisko, ul. Długa od 1 do 115. Wola Kiedrzyńska, ul. Mała od 15 do 37, ul. Złota. 22.06 od godz. 7:00 do 8:00

Pyskowice: Wiktorii, 5, Kwiatowa, ul. Polna, ul. Młyńska, ul. Nad Wodą, ul. Żużlowa, Piaskowa, od 120 do 128 i od 107 do 127. 18.06 od godz. 8:00 do 12:00

Wierzchowisko, ul. Długa od 1 do 115. Wola Kiedrzyńska, ul. Mała od 15 do 37, ul. Złota. 22.06 od godz. 20:00 do 21:00

Wierzchowisko, ul. Osiedlowa od 5 do 102, ul. Słoneczna 105, ul. Spadowa. 22.06 od godz. 8:00 do 20:00

Strzebiń, ul. Boczna, Kościuszki od 1 do 34, Lubliniecka nr 15a ,15b, 17, 19, 21 i 25, ul. Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury. 17.06 od godz. 8:30 do 18:00

Pilchowice: Majowa, ul. Górnicza od 9 do 23 i od 2 do 20, ul. Piaskowa od 9 do 31 i od 8 do 20, ul. Szkolna 16. 22.06 od godz. 8:00 do 14:00

Knurów: Piłsudczyków, od 1A do 15B i od 10A do 12B, Lotników, od 20A do 22D. 21.06 od godz. 8:30 do 13:00

Knurów: Dywizjonu 303, od 16A do 24B, Lotników, od 11A do 21C. 18.06 od godz. 8:30 do 13:00

Orzesze: Turystyczna, 92, 94, Gostyńska, od 86 do 96; od 107 do 147. 17.06 od godz. 8:00 do 16:00

Gilowice: Górnośląska, parzyste od nr 14 do nr 52 i nieparzyste od nr 3 do nr 15, ul. Grzybowa nr 1A i 4. 22.06 od godz. 8:00 do 14:00

Suszec: Miła, cała oraz ul. Pszczyńska parzyste od nr 58 do nr 60. 18.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kuźnica Stara, działki od 514/7 do 514/10. 21.06 od godz. 8:00 do 15:00

Pszczyna: Bolesława Śmiałego, blok Nr 29 i Nr 31.

22.06 od godz. 12:30 do 15:30

powiat rybnicki

Jankowice: Radosna, Spokojna, do nr 14, Świerklańska, do nr 36.

17.06 od godz. 7:00 do 16:00

Świerklany: Spacerowa, 23 do 68, Strażacka, 23 do 45, Rolnicza, 26 do 28, Hutnicza, 6, 6A, 6B, Szklarnia, 7 do 43, Jankowice: Przemysłowa, 2A, Spokojna, 18 do 76A, Polna, 47 do 57D, Wesoła, 29 do 46, Biasowicka, 1 do 14B.

17.06 od godz. 8:00 do 11:00

Jankowice: Przyjemna, do nr 12, Krótka, 1, Świerklańska, od nr 41 do nr 54, Wesoła, do nr 10.

18.06 od godz. 7:00 do 16:00

Świerklany: Boryńska, 60 do 114, Rajska, 1 do 4, Władysława Łokietka, 39A.

21.06 od godz. 8:00 do 13:00