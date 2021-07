Bez prądu w śląskim. Gdzie 18.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (18.07 0:08) nie ma prądu w śląskim?

powiat gliwicki

Czerwionka, Dzierżno,

od 17.07 godz. 20:30 do 18.07 godz. 2:30

Wielowieś ,Jerzmanów

od 17.07 godz. 22:28 do 18.07 godz. 1:30

powiat wodzisławski

Wodzisław Śląski: Witosa, 26 Marca, Wojska Polskiego, Słoneczna, Harcerska, Sowy, Tysiąclecia, PCK, Pokoju, Rybnicka, Łużycka, Grodzisko, Marklowicka, Ofiar Oświęcimskich, Stroma, Górna, Jastrzębska, Brzozowa, Bracka, Topolowa, Jodłowa, Połomska, Dzielnica Praga, Dolinna, Mszana Wodzisławska i sąsiednie

od 17.07 godz. 18:37 do 18.07 godz. 3:45

powiat zawierciański

w Zdowie, ul. Topolowa, Rzeczna, Akacjowa oraz Kostkowice ul. Stawowa

od 17.07 godz. 15:46 do 18.07 godz. 14:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Brzoskwiniowa, Daliowa,

19.07 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ul. Czecza, Wyzwolenia od ul. Braka do ul. Murarzy, Energetyków, Braka, Agronomówka, Żywa od ul. Wyzwolenia do nr 14 i nr 9B,

19.07 od godz. 8:30 do 9:30