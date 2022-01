Bez prądu w śląskim. Gdzie 19.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Zaplocie Małe 48A, 48B,

19.01 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Bednarska od ul. Gościnnej do nr 19,

20.01 od godz. 8:00 do 15:00

Chorzów

Chorzów: Alfonsa Zgrzebnioka, od 6 do 10a nr parzyste.

20.01 od godz. 8:00 do 14:00

Częstochowa

Dźbów, ul. Lustrzana, ul. Szkolna, ul. Drzymały bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,8,10, ul. Czajkowskiego blok nr 1,2,4 6 + przedszkole, ul. Rydla bloki od 1 do 8, Plac Walecznych blok nr 1, ul. Leśna 6 i kościół, ul. Powstańców Warszawy od 112 do 147.

19.01 od godz. 7:00 do 9:00

Częstochowa, ul. Wypalanki od 17/19 i 34 do 69/71 i 70, od 83 do 105 oraz numery 76, 102, 109, ul. Jantarowa od 21 do 27, ul. Bałtycka od 1 do 19 oraz nr. 30, ul. Wiatrakowa, ul. Poręby, ul. Letnia, ul. Piękna, ul. Barwna, ul. Wczasowa.

19.01 od godz. 8:30 do 11:00