Bez prądu w śląskim. Gdzie 19.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (19.07 11:07) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Brzoskwiniowa, Daliowa,

19.07 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ul. Wyżynna,

19.07 od godz. 8:30 do 14:00

Częstochowa

ul. Rozdolna,

19.07 od godz. 10:08 do 12:00

Gliwice

Gliwice dzielnica Żerniki

19.07 od godz. 9:33 do 12:00

Katowice

Katowice: Alfonsa Górnika, 3.

19.07 od godz. 8:00 do 15:00

Rybnik

Rybnik: Prosta.

19.07 od godz. 7:00 do 16:00

Rybnik: Chryzantem, 13 + (przepompownia), Rudzka, 136 do 144, 139 do 145, Goździków, 5 do 15, 2 do 20, Słonecznikowa, 7.

19.07 od godz. 8:30 do 13:00

Sosnowiec

Sosnowiec ul. Staffa od nr 1 do 15,ul. Kasprowicza od nr 1 do 20, ul. Kościuszkowców od nr 19 do 45

19.07 od godz. 8:00 do 16:00