Bez prądu w śląskim. Gdzie 20.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (20.07 1:07) nie ma prądu w śląskim?

powiat cieszyński

Pierściec ulica Gromadzka, Zaułek, Orłowa, Źródlana, Pogodna, Wodna, Rzemieślnicza, Przemysłowa

Kiczyce ulica Gromadzka, Źródlana, Orłowa 31,37

od 19.07 godz. 21:47 do 20.07 godz. 15:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Wczasowa nr 26,

20.07 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ul. Sobieskiego od nr 74 do nr 90, Graniczna

20.07 od godz. 8:00 do 13:00

Bielsko-Biała ul. Czecza, Wyzwolenia od ul. Braka do ul. Murarzy, Energetyków, Braka, Agronomówka, Żywa od ul. Wyzwolenia do nr 14 i nr 9B,

20.07 od godz. 8:30 do 9:30

Bielsko-Biała ul. Wyżynna,

20.07 od godz. 8:30 do 14:00

20.07 od godz. 13:00 do 14:00