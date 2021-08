Bez prądu w śląskim. Gdzie 20.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w śląskim 20.08? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w śląskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (20.08 17:07) nie ma prądu w śląskim? Tychy Tychy Jaroszowice, Wygorzele; Lędziny

20.08 od godz. 15:44 do 18:00 powiat bielski Ulica strumieńska i w okolicy

20.08 od godz. 15:15 do 22:00 powiat raciborski Kuźnia Raciborska Nowy Świat, Staszica, Krzyżowa, Kozielska, Czarneckiego, Sienkiewicza, Kościelna

20.08 od godz. 16:36 do 18:30 Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko Biała ulica Świętej Kingi 36, 38

24.08 od godz. 8:00 do 16:00 Bielsko Biała ulica Łąkowa od ul. Osiedlowej do nr 11 i nr 12, Osiedlowa nr 21, ogródki działkowe "Magnolia"

24.08 od godz. 8:30 do 14:00 Bielsko Biała ulica Majakowskiego 15, 17,19,21, Akademii Umiejętności 49, 50, 51, 52, 52a, Gorkiego 7, 22

25.08 od godz. 8:00 do 8:30

Bielsko Biała ulica Łąkowa od ul. Osiedlowej do nr 11 i nr 12, Osiedlowa nr 21, ogródki działkowe "Magnolia"

25.08 od godz. 8:30 do 14:00 Bielsko Biała ulica Majakowskiego 15, 17,19,21, Akademii Umiejętności 49, 50, 51, 52, 52a, Gorkiego 7, 22

25.08 od godz. 14:30 do 15:00 Bielsko Biała ulica Miedziana od ul. Spacerowej do nr 7 i nr 8. (nie dotyczy nr 7A i 7B), Rycerska od ul. Miedzianej do nr 8 i okolica, Spacerowa od nr 65 i nr 68 do nr 42, Wiązowa nr 5

26.08 od godz. 8:30 do 14:00 Bytom Bytom: Alojzego Felińskiego, 34.

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Częstochowa Częstochowa, ul. Długa 41.

23.08 od godz. 8:00 do 16:00

Łaziska Górne: Zwycięstwa, od 2 do 11b, 19, 19a, 19b, garaże, Staszica, od 1 do 8b, od 17 do 19b, 25, 27, 31b, 31c, stacja paliw, Świętej Barbary, 6, od 9 do 19c.

23.08 od godz. 8:30 do 13:00

Częstochowa, ul. Lechonia 31 i 33.

23.08 od godz. 10:00 do 13:00 Częstochowa, ul. Lechonia 25, 27 i 29.

24.08 od godz. 7:30 do 20:00 Częstochowa, ul. Konstruktorów od 1 do 7 i od 2 do 18 oraz 29, ul. Długa 39, 41A, 41B, 45, 47.

25.08 od godz. 8:00 do 16:00 Częstochowa, ul. Lechonia 31 i 33.

25.08 od godz. 10:00 do 13:00 Częstochowa, ul. Konstruktorów 3, Bohaterów Katynia 53, ul. Różana od 20 do 40 oraz 15, 17, 19, ul. Walcowników 2, ul. Monterów 1, 3, ul. Długa od 54 do 114 od 49 do 53 i od 57 do 67A i 37.

26.08 od godz. 8:00 do 16:00 Gliwice Gliwice: Majowa, 4.

23.08 od godz. 8:00 do 15:00

Gliwice: Zacisze, 1, 3, 6, 8, Wiosenna, Klasztorna, Wspólna, Pokoju.

24.08 od godz. 8:00 do 16:00 Gliwice: Żurawia, od 5 do 33.

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Jaworzno Jaworzno ul. Zwycięstwa od nr 130 do nr 134, od nr 153 do nr 157, ZK BDJ/17/5085, BDJ/17/5086 budynki bez nr; ul. Wielki dół od nr 3 do nr 13, 4.

24.08 od godz. 7:00 do 15:00 Katowice Katowice: Mleczna, 12D-E.

23.08 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice: Norberta Barlickiego, 17A, 19, 19A.

23.08 od godz. 9:00 do 12:00 Katowice: Owocowa, nr 4, 4 a, 6, 6 a, Jesionowa od 10 do 20 numery parzyste, garaże, Korfantego nr 105, Grabowa garaże.

23.08 od godz. 10:00 do 14:00 Katowice: Graniczna, nr 29.

24.08 od godz. 7:00 do 10:00

Katowice: Ludwika Zamenhofa, zespół garaży i ogródki działkowe na ul. Zamenhofa.

24.08 od godz. 7:00 do 15:00 Katowice: Piotra Jana Norblina, obok nr 60C - plac budowy.

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Katowice: Chorzowska, nr 11, 11 a, b, c.

24.08 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: gen. Władysława Sikorskiego, nr 45, plac budowy.

24.08 od godz. 10:00 do 14:00 Mysłowice Imielin, Nowozachęty 27, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów , Rzemieślnicza 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 12, Przemysłowa całość,

26.08 od godz. 7:00 do 19:00 Rybnik Rybnik: Niemodlińska, 4 Wyłączony budynek magazynowy/ węzeł cieplny na działce nr 3698/58.

23.08 od godz. 7:00 do 16:00 Rybnik: Kwiatowa, naprzeciwko nr 5.

23.08 od godz. 8:00 do 14:00

Rybnik: Gotartowicka, 95A i 95D.

24.08 od godz. 7:00 do 16:00 Sosnowiec Sosnowiec ul. Okólna Garaże ZK 4872 ZK 4873 ZK 6122 ZK - BDJ130963

23.08 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnowiec ul. Bobrek - cała ulica, ul. Waltera od nr 2 - do nr 60, Gałczyńskiego od nr 15 - do nr 56, ul. Metalowa 1, działka nr 395, 391/1, Kiosk, Bar, Sklep

25.08 od godz. 8:00 do 12:00

Tychy Tychy: Bukowa, 29.

23.08 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Mąkołowska, 138a.

23.08 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 40.

24.08 od godz. 8:30 do 15:00 Zabrze Zabrze: Dionizego Trocera, od 25 do 31.

24.08 od godz. 8:00 do 11:00 Zabrze: Stefana Żeromskiego, od 2 do 10 i od 5 do 7.

24.08 od godz. 8:30 do 11:00

powiat bielski Bestwinka ulica Podpolec, Witosa, Ładna

Kaniów ulica Witosa od ulicy Ładnej do torów PKP, Podpolec

21.08 od godz. 9:00 do 11:00 Grodziec ulica Górna 24.08 od godz. 9:00 do 15:00 Kozy ulica Zagrodowa, Bociania

26.08 od godz. 8:00 do 14:00 Czechowice Dziedzice ulica Kopcia 10, Legionów od 92 do 126 i przyległe w tym rejonie, Kościelna od 2 do 20

26.08 od godz. 9:00 do 16:00 powiat bieruńsko-lędziński Imielin ul. Wiosenna 8 ROCARDO.CARS Samochody Używane ZK BDJ/26/8699.

26.08 od godz. 7:00 do 12:00 powiat będziński Czeladź ul. Będzińska 31- 64

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Psary Malinowice UL. Wiejska, Szkolna, Brzozowa, Zielona, Strumyczna

25.08 od godz. 8:00 do 15:00 Będzin ul. Skalskiego 3.

25.08 od godz. 8:00 do 13:00

Mierzęcice, Osiedle bloki 26, 27, 28, 62, 80, 83, 89, 91, 165, 169, 171, 172, 173, Kotłownia Gazowa, Sklepy.

26.08 od godz. 9:00 do 16:00 powiat cieszyński Wisła ulica Cieńkowska, Kędziorowska,

23.08 od godz. 8:00 do 12:00 Cieszyn ulica Głęboka 8

23.08 od godz. 8:00 do 15:00

Istebna przysiółek Jasnowice

24.08 od godz. 7:00 do 17:00 Cieszyn ulica Hallera nr 29-65, 38, na Wzgórzu, Jaworowa, Kossak-Szatkowskiej-parking

24.08 od godz. 8:00 do 11:00 Mnich ulica Skowronkowa, Strusia, Mewia, 24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Pruchna ulica Główna od ulicy Kopanina do Szkoły, Kopanina, Wrzosowa, Jarzębinowa, Radosna od ulicy Kopanina do ulicy Dobrej, Szkolna.

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Wisła ulica Jawornik, Brzozowa

24.08 od godz. 8:00 do 14:00

Cieszyn ulica Olszaka 3, Głęboka 6

25.08 od godz. 7:00 do 8:00 Wisła ulica Partecznik, Górnośląska

25.08 od godz. 8:00 do 14:00 Brenna ulica Barujec, 25.08 od godz. 8:00 do 15:00 Koniaków ulica Kliszówka, Pod Grapą rejon budynku 766

25.08 od godz. 8:00 do 13:00 Ustroń ulica Źródlana, Lecznicza, Uboczna, Gościeradowiec, Szpitalna

26.08 od godz. 7:00 do 9:00 Ustroń ulica Szpitalna

26.08 od godz. 7:00 do 9:00 Ustroń ulica Uzdrowiskowa, Radosna, Źródlana, Liściasta, Kuźnicza

26.08 od godz. 7:00 do 9:00 Ustroń ulica Uzdrowiskowa

26.08 od godz. 7:00 do 9:00 Cieszyn ulica Olszaka 3

26.08 od godz. 7:00 do 8:00 Wisła ulica Bucznik, Gahura, Wańkowska

26.08 od godz. 8:00 do 14:00 Brenna ulica Malinowa, Sportowa, Leśna

26.08 od godz. 8:00 do 15:00

Ustroń ulica Źródlana, Lecznicza, Uboczna, Gościeradowiec, Szpitalna

26.08 od godz. 13:00 do 16:00 Ustroń ulica Szpitalna

26.08 od godz. 13:00 do 16:00 Ustroń ulica Uzdrowiskowa, Radosna, Źródlana, Liściasta, Kuźnicza

26.08 od godz. 13:00 do 16:00 Ustroń ulica Uzdrowiskowa

26.08 od godz. 13:00 do 16:00

powiat częstochowski Cykarzew Południowy, ul. Południowa od 2 do 31, ul. Leśna, ul. Częstochowska i budka dróżnika, ul. Dębowa, ul. Południowa od 11 do 17.

24.08 od godz. 8:30 do 14:00 Olsztyn, Plac Piłsudskiego od 2 do 20, ul. Żwirki i Wigury od 1 do 30, ul. Polna od 1 do 41, ul. Zielona od 1 do 7, ul. Sobieskiego od 1 do 7, ul. 1 Maja, ul. Sobieskiego od 6 i 9 do końca, ul. Kuchna od 1 do 28, ul. Kopernika, ul. Mała, ul. Sosnowa, ul. Zielona od 8 do 50.

26.08 od godz. 8:30 do 14:00

powiat gliwicki Pyskowice: Śluza, Bycina: Śluza, 1, 2, 3.

24.08 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubliniecki Lubliniec, ul. Bukowa od 1 do 19, ul. Kochcicka nr 25 i 29 oraz numery od 26 do 62 i nr 63 oraz 65, ul. Brzozowa 2, ul. Wincentego Witosa.

23.08 od godz. 8:30 do 16:30 Koszęcin, ul. Piaskowa od 51 do 1, ul. Bratkowa.

26.08 od godz. 8:30 do 13:30 powiat mikołowski Mikołów: Podleska, 31A, 31E

23.08 od godz. 8:00 do 15:00

Mikołów: Podgórna, place budów dz. 1532/281 i 1533/281 w Mikołów.

24.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat myszkowski Bliżyce od 86 do 138, Hydrofornia, Ośrodek Wypoczynkowy Orle Gniazdo. Zdów. Kostkowice, ul. Stawowa.

25.08 od godz. 8:00 do 17:00 Mrzygłód, ul. Zawiercka od 1 do 6 i 9, ul. Młyńska od ul. Zawierckiej, ul. Krzywa, ul. Cmentarna od 1 do 49, ul. Rolna od 1 do 15.

26.08 od godz. 9:00 do 14:00 powiat pszczyński Suszec: Piaskowa, 19A,B, (Autodoctor Ojczyk), (Tawerna +Bar Krlik), GKS Krupiński Suszec, Piaskowa 35.

24.08 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tarnogórski Świętoszowice: Mikulczycka, od103 do 115 i od 118 do 158.

23.08 od godz. 8:00 do 14:00 Tarnowskie Góry: Nakielska, 35.

23.08 od godz. 14:00 do 17:00

Tarnowskie Góry: Bytomska, 11 A, 11B, 11C, Miarki 8.

24.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat zawierciański Trzciniec, Irządze

23.08 od godz. 7:00 do 14:00 Irządze 64 i Zawada Pilicka od 1 do 16.

23.08 od godz. 9:00 do 17:00 Kleszczowa od 1 do nr 31 oraz od nr 247 do nr 261

24.08 od godz. 7:00 do 14:00 Irządze 64 i Zawada Pilicka od 1 do 16.

24.08 od godz. 9:00 do 17:00 Szyce ul. Kościuszki od 1 do 83,

25.08 od godz. 7:00 do 14:00 Siadcza - cała miejscowość

26.08 od godz. 7:00 do 14:00 Żory Żory: Bażancia, Place budów w pobliżu budynku nr 34.

24.08 od godz. 7:00 do 14:00 powiat żywiecki Rajcza ulica Ujsolska

23.08 od godz. 3:00 do 6:00

Ujsoły cała miejscowość

23.08 od godz. 3:00 do 6:00

Soblówka cała miejscowość

23.08 od godz. 3:00 do 6:00 Rycerka Górna cała miejscowość

23.08 od godz. 3:00 do 6:00 Rycerka Dolna cała miejscowość

23.08 od godz. 3:00 do 6:00 Złatna cała miejscowość

23.08 od godz. 3:00 do 6:00 Glinka cała miejscowość

23.08 od godz. 3:00 do 6:00 Mutne domki letniskowe zasilane ze złączy kablowych nr ZK13869, ZK10933, ZK14716, ZK717, ZK718 i ZK15521

23.08 od godz. 8:00 do 13:30 Ślemień ulica Widokowa budynki zasilane ze złączy kablowych nr ZK6484, ZK6485, ZK6498 i ZK6487

24.08 od godz. 8:00 do 13:00 Żabnica ulica Dadoki, Halna, Boracza, przysiółek Milówki

25.08 od godz. 8:00 do 15:00 Kocoń ulica Pod Dębami budynki od nr 4 do nr 6

25.08 od godz. 8:00 do 9:00

Kocoń ulica Zakopiańska budynki od nr 12A do nr 45

25.08 od godz. 8:00 do 14:00 Kocoń ulica Zakopiańska budynki od nr 12A do nr 71, Orzechowa, Madahorska

25.08 od godz. 9:00 do 13:00 Kocoń ulica Pod Dębami budynki od nr 4 do nr 6

25.08 od godz. 13:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

