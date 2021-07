Bez prądu w śląskim. Gdzie 21.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Myśliwska, Żółkiewskiego, Zamoyskiego, Próchnika, Piastowska nr 45,47,63, Hallera od ul. Grunwaldzkiej do ul. Strzelców Podhalańskich, Grunwaldzka od ul. Hallera do nr 39 ,48,

21.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia,

21.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Kolista od nr 105e do 105o

22.07 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ulica Lenartowicza nr 36a, 36b, 36c, 36e, 34a, Podgórze nr 5a,

22.07 od godz. 8:30 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Miedziana,

23.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bytom

Bytom: Huty Julia, Krzywoustego, Konstytucji 37, 46, 48, 43, 57, Firma HUZAP.

24.07 od godz. 8:30 do 12:30

Chorzów

Chorzów: Górnicza, od 2 do 32, od 1 do 17, ul. Barbary od 1 do 33, od 2 do 26, ul. Klimzy - cała, ul. Wiosenna - cała,

ul. Franciszkańska 8 A, 8 B.

21.07 od godz. 7:00 do 11:00