Bez prądu w śląskim. Gdzie 22.02 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Kamieniołom, Łamana, Olecka, Zapłocie Duże od nr 41 do ul. Wiedeńskiej, Wiedeńska, Podhajecka,

22.02 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Malczewskiego od ul. Kossak-Szczuckiej do ul. Chełmońskiego, Kossak-Szczuckiej cała ulica wraz z ogródkami działkowymi - wyłączenie nie dotyczy nr 19 i 23, Chełmońskiego od nr 10 do ul. Jacka Malczewskiego,

22.02 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko Biała ulica Budrysów nr 10,

23.02 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Listopadowa nr 67,

25.02 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Pogórze nr 6,13, Jutrzenki 17, 13 - szkoła,

25.02 od godz. 8:30 do 12:30

Bytom

Bytom: Stolarzowicka, 64, 66, 68, 74, 76, Reptowska 53 A, Chłopska.

22.02 od godz. 8:30 do 13:00