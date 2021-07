Bez prądu w śląskim. Gdzie 22.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (22.07 0:07) nie ma prądu w śląskim?

powiat bielski

W Miejscowości Porąbka ulica podhalańska wraz z przyległymi

od 21.07 godz. 23:37 do 22.07 godz. 1:45

powiat lubliniecki

Grabina, Skrzydłowice, Pawonków, Pietraszowice.

od 21.07 godz. 22:58 do 23.07 godz. 0:15

Żory

Żory: Żytnia, Niska, Łąkowa, od nr32, Wysoka, Miętowa, Pszenna.

od 21.07 godz. 21:30 do 22.07 godz. 4:00

Żory: Lawendowa, Zacisze, Pszczyńska, 56 do 72, 59 do 87, Wyzwolenia, do nr 19, 11 Listopada, Uroczysko, Radosna, Urocza, Krokusowa, Chabrowa.

od 21.07 godz. 21:30 do 22.07 godz. 4:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Kolista od nr 105e do 105o

22.07 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ulica Lenartowicza nr 36a, 36b, 36c, 36e, 34a, Podgórze nr 5a,

22.07 od godz. 8:30 do 15:00