Bez prądu w śląskim. Gdzie 22.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (22.11 20:24) nie ma prądu w śląskim?

Częstochowa

ul. Sasankowa, ul. Sabatowskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Sąsiedzka

22.11 od godz. 19:37 do 21:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Kowalska,

23.11 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ul. Kajzara nr 25,

23.11 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ul. Kisielewskiego nr 1, Lechonia nr 17,

23.11 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko Biała ulica Żołnierska od ul Poligonowej do ul. Bibliotecznej, Poligonowa od ul. Żołnierskiej do ul. Bibliotecznej, Biblioteczna od ul. Żołnierskiej do nr 34 wraz z numerami 2 i 14, nie dotyczy nr 29, 24, 26,

23.11 od godz. 8:30 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Św. Pawła nr 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 26, 24, 22, 20, 25, 23, 21, 19,

25.11 od godz. 7:00 do 8:00