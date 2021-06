Bez prądu w śląskim. Gdzie 23.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (23.06 16:09) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko Biała Londzina Dworska i przyległe

23.06 od godz. 14:14 do 17:00

Częstochowa

ul. Bursztynowa od nr 50/52 do nr 92 i od nr 43 do nr 81A

ul. Turystyczna dz. nr 56/3 - ZK 14630

ul. Turystyczna dz. nr 56/6, 56/7 - ZK 14793

23.06 od godz. 8:00 do 18:00

Katowice

Katowice: Brynowska, 43, 45.

23.06 od godz. 8:00 do 17:00

Siemianowice Śląskie

Siemianowice Śląskie Moniuszki, Szeflera, Srokowiecka

23.06 od godz. 15:40 do 17:45

powiat bielski

Buczkowice ulica Cerhla, Akacjowa, Kąkoli, Myśliwska, Lipowska od ulicy Potok do ulicy Jagodowej z przyległymi ulicami, Solisko, Makowa, Chabrów, Jagodowa, Góralska

23.06 od godz. 8:00 do 17:00

powiat zawierciański

w miejscowości Szczekociny dla ulic, Żeromskiego, Tartaczna, Aleja Zwycięstwa, Osiedle Trzeciego Maja, Parkowa, Spacerowa, Leśna, Krakowska, Żarnowiecka, Dębowa, Centralna, Ogrodowa, Wspólna, Kosynierów, Witosa, Reja, Romańskiego

23.06 od godz. 14:17 do 16:30