Bez prądu w śląskim. Gdzie 24.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Bystrzańska od ul. Chabrowej do nr 116, Górnicza nr 8,10, Kurkowa, Modra,

24.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ul. Kolorowa nr 9, Sucha od nr 20 do ul. Pocztowej, Hufcowa nr 12,

24.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko Biała ulica Młodej Polski od Mazańcowickiej do Akademickiej, Żołnierska, Kwietniowa, Akademicka od ul. Mazańcowickiej do nr 58 i 65A, Poligonowa nr 112, 112A, Kustosza, Astronomów, Biedronki, Mazańcowicka od ul. Młodej Polski do nr 126A, Burzliwa

24.06 od godz. 8:30 do 16:00

Bielsko Biała ulica Brzoskwiniowa, Daliowa

25.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ulica Falista nr 68,

28.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ul. Bystra nr 153,

28.06 od godz. 8:00 do 16:00