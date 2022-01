Bez prądu w śląskim. Gdzie 25.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (25.01 15:15) nie ma prądu w śląskim?

Częstochowa

ul. Krakowska 139/159 - ROD

25.01 od godz. 8:00 do 18:00

Sosnowiec

Sosnowiec, ul.Dobrzańskiego, Kraszewskiego,Mehoffera, Klonowa, Makuszyńskiego, Braci Gierymskich.

25.01 od godz. 13:19 do 15:30

powiat będziński

Będzin, Asnyka, Elizy Orzeszkowej, Ludomira Różyckiego, Nadgórników, Przodowników Pracy, Racjonalizatorów, Curyło, Będzin, Róży Luksemburg, Park Rozkówka, Czeladź działki

25.01 od godz. 14:36 do 19:00

powiat cieszyński

Mnich ulica Ogrodnicza od ul. Rolnej do ul. Wojska Polskiego, Rolna, Broniewskiego od ul. Wojska Polskiego do ul. Kolorowej, Wojska Polskiego od ul. Kolorowej do stawu, Kolorowa od ul. Wojska Polskiego do ul. Zaciszna, Rodzinna.

25.01 od godz. 12:00 do 16:00

powiat tarnogórski

Tarnowskie Góry: Stefana Żeromskiego, 19, 19A, 21 i powyżej do nr. 33.

25.01 od godz. 8:00 do 16:00