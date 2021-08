Bez prądu w śląskim. Gdzie 25.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (25.08 9:08) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Łąkowa od ul. Osiedlowej do nr 11 i nr 12, Osiedlowa nr 21, ogródki działkowe "Magnolia"

25.08 od godz. 8:30 do 14:00

Częstochowa

Częstochowa, ul. Konstruktorów od 1 do 7 i od 2 do 18 oraz 29, ul. Długa 39, 41A, 41B, 45, 47.

25.08 od godz. 8:00 do 16:00

Gliwice

Gliwice: Wschodnia, od 38 do 56.

25.08 od godz. 8:00 do 14:00

Katowice

Katowice: Józefowska, nr 5, Słoneczna nr 34.

25.08 od godz. 7:00 do 10:00

Katowice: Franciszkańska, od 8 do 20 nr parzyste, Grunwaldzka od 1 do 8 a obie strony, Plac Grządziela, Panewnicka od 2 do 26 nr parzyste, Żeromskiego od 1 do 8 obie strony.

25.08 od godz. 8:00 do 13:00