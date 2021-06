Bez prądu w śląskim. Gdzie 28.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Bystra nr 153,

28.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ulica Falista nr 68,

28.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ul. Kisielewskiego nr 19, 20, 22, 24,

29.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko Biała ul. Węglowa nr 33,

30.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko Biała Jeżynowa od nr 40 do ul. Rucianej, Łuczników nr 31, 31a,

30.06 od godz. 8:00 do 13:00

Bielsko Biała ulica Kaszubska od stacji transformatorowej do ul. 13 Zakrętów, 13 Zakrętów od ul. Pod Dębem do ul. Grenady wraz z Domem Opieki nr 105, Grenady od 13 Zakrętów do nr 45,

1.07 od godz. 8:30 do 9:30

Bielsko Biała ulica 13 Zakrętów od ul. Grenady do ul. Pod Kasztanem wraz z numerem 164, Pod Kasztanem od ul. 13 Zakrętów do numeru 83 i 83A,

1.07 od godz. 8:30 do 14:00