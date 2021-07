Bez prądu w śląskim. Gdzie 31.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (31.07 9:06) nie ma prądu w śląskim?

Bytom

Bytom: Katowicka, od 48 do 60.

31.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat cieszyński

Międzyświeć ulica Cieszyńska, Jeżynowa i przyległe

31.07 od godz. 7:18 do 10:30

powiat wodzisławski

Wodzisław Śląski: Dołki, Dąbrowskiej, Pszowska, Młodzieżowa, Pałacowa, Szwedy, Gagarina, Oraczy , Pałacowa, Olszyny.

31.07 od godz. 7:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica 13 Zakrętów od ul. Grenady do ul. Pod Kasztanem wraz z numerem 164, Pod Kasztanem od ul. 13 Zakrętów do numeru 83 i 83A ,

3.08 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko Biała ulica Kaszubska od stacji transformatorowej do ul. 13 Zakrętów, 13 Zakrętów od ul. Pod Dębem do ul. Grenady wraz z Domem Opieki nr 105, Grenady od ul. 13 Zakrętów do nr 45,

3.08 od godz. 8:30 do 9:30