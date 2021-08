Bez prądu w śląskim. Gdzie 31.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Zuchów, Dom letniskowy za nr 141a

31.08 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko Biała ulica Czysta 1, 3, 4, 5, 6, 8, Sobieskiego 21, 33, 47, Skargi 4

2.09 od godz. 8:00 do 8:30

Bielsko Biała ulica Sobieskiego 21, 33

2.09 od godz. 8:30 do 14:30

Bielsko Biała ulica Dumna,

2.09 od godz. 9:00 do 9:30

Bielsko Biała ulica Czysta 1, 3, 4, 5, 6, 8, Sobieskiego 21, 33, 47, Skargi 4

2.09 od godz. 14:30 do 15:00

Bielsko Biała ulica Dumna,

2.09 od godz. 15:30 do 16:00

Bytom

Bytom: Księdza Jana Frenzla, od 2 do 8, 16 A, 17, Wysoka, Drobczyka od 18 do 24, Warszawska 6, Andersa 2, 6 A, Wąska 3, 5, 9, Hutnicza 2, 4, 5, 7, 16, 16 A, 16 B, 23.

31.08 od godz. 8:00 do 16:00