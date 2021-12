Bez prądu w śląskim. Gdzie 3.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (3.12 8:08) nie ma prądu w śląskim?

Chorzów

Chorzów: Parkowa.

3.12 od godz. 8:00 do 12:00

Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój: Wolności, Tylko Pompownia wód, Norwida, 23 Zakład Karny.

3.12 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice

Katowice: Pilotów, nr 3, 5.

3.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bielski

Szczyrk ulica Klimczoka od numeru 7 do 11, Beskidzka od numeru 71 do 83.

3.12 od godz. 7:00 do 15:00

powiat będziński

Będzin Ul. Podgórna, Chopina, Kościołek na Dorotce

3.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat cieszyński

Kiczyce ulica Ochabska, Cisowa, Prosta

3.12 od godz. 8:00 do 15:00

Ogrodzona ulica Zaciszna 6 - 12

3.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat częstochowski

Koniecpol, ul. Topolowa, ul. Akacjowa, ul. Bukowa, ul. Wesoła od 12 do 56.

3.12 od godz. 7:30 do 12:30