Bez prądu w śląskim. Gdzie 4.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (4.03 2:06) nie ma prądu w śląskim?

Częstochowa

Dąbrowa Górnicza Gołonóg, Reden.

4.03 od godz. 0:10 do 2:15

powiat rybnicki

Czerwionka-Leszczyny: Reja, 4, 6, 6A, Gwarków, 2 do 15; nieparzyste 21 do 25B.

od 3.03 godz. 8:00 do 4.03 godz. 15:30

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Wędrowców nr 24, 24A,

8.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Goździków nr 39

8.03 od godz. 8:30 do 14:00

Bytom

Bytom: Zjednoczenia, Reptowska od 1 do 11, od 2 do 10, Wolnego od 5 do 29, od 12 do 32, Styczyńskiego 3, Opolska, Lipowa, Gruntowa, Brzask.

4.03 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Wąska, 9 A.

5.03 od godz. 8:30 do 13:00