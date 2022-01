Bez prądu w śląskim. Gdzie 5.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (5.01 10:12) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Marzanny od ul. Jagienki do ul. Światopełka, Piekiełko nr 8, Cieszyńska od nr 413 do nr 447B i nr 449 - wyłączenie nie dotyczy numerów: 433A, 435, 445A, Jaworzańska nr 8A, Tylna, Danusi od ul. Marzanny do nr 18,

5.01 od godz. 8:30 do 13:00

powiat cieszyński

Cisownica ul. Ustrońska nr 118,

5.01 od godz. 7:21 do 15:00

Ustroń Hermanice: Owocowa, Sosnowa, Skoczowska,

5.01 od godz. 8:00 do 15:00

powiat częstochowski

Olsztyn, ul. Leśna, ul. Polna od 91 i 54 do końca, ul. Napoleona bud.27c.

5.01 od godz. 8:00 do 12:00

Kuchary, ul. Mstowska od 7 do 41a , ul. Poprzeczna od 17 do 21, ul. Słoneczna od 22 do 26 i 31.

5.01 od godz. 8:30 do 10:30