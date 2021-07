Bez prądu w śląskim. Gdzie 6.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (6.07 17:08) nie ma prądu w śląskim?

powiat bielski

Bronów, Zabrzeg, Ligota, Czechowice ulice: Legionów, i w okolicy

6.07 od godz. 15:04 do 17:15

powiat żywiecki

Żywiec ulice Świętego Wita, Nad Witem, Przystań, Ośrodki Wczasowe

6.07 od godz. 16:56 do 18:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bytom

Bytom: Kolonia Zgorzelec, od 1 do 36.

7.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bytom: Adolfa Piątka, od 2 do 12, od 1 do 33, Witosa od 13 do 33, 26, 30, Modrzewskiego 1.

7.07 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Bolesława Krupińskiego, od 9 do 13, 11 A, B, C, Piątka 17 A, Modrzewskiego 12.

8.07 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Harcerska, 1, 2, 3, 5, 7, Roweckiego 1, 2, 4, Młyn Szombierski 2, Przepompownia gazu.

9.07 od godz. 8:30 do 13:00