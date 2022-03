Bez prądu w śląskim. Gdzie 8.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (8.03 2:06) nie ma prądu w śląskim?

Sosnowiec

Sosnowiec, Centrum.

8.03 od godz. 1:14 do 2:15

powiat rybnicki

Świerklany: Świerkowa, cała ulica, Żorska, 2, Boryńska, 2 do 27, Kościelna, cała ulica, Szkolna, cała ulica, Górna, 2, Parytetyczna, cała ulica, Sosnowa, cała ulica.

8.03 od godz. 2:00 do 4:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Wędrowców nr 24, 24A,

8.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Goździków nr 39

8.03 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko-Biała ulica Cieszyńska od nr 102 do nr 106, Chełmońskiego od nr 6 do ul. Cieszyńskiej, Bohaterów Getta nr 4,

10.03 od godz. 8:30 do 14:00

Mazańcowice nr 1113, 1028, 1027,

11.03 od godz. 8:00 do 15:00