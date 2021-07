Bez prądu w śląskim. Gdzie 8.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (8.07 8:08) nie ma prądu w śląskim?

Gliwice

Gliwice: Leśna, od 40 do 58.

8.07 od godz. 8:00 do 10:00

Katowice

Katowice ulica Porcelanowa

8.07 od godz. 4:55 do 11:00

Katowice: Zielonogórska, 5 a, 7 a.

8.07 od godz. 8:00 do 13:00

Katowice: Rezedowa, od numeru 33 do numeru 33 E, od numeru 37 do numeru 37 E oraz numer 53.

8.07 od godz. 8:00 do 9:30

Ruda Śląska

Ruda Śląska: 1 Maja, 316, 318, 318A, 318B.

8.07 od godz. 8:00 do 15:00

Sosnowiec

Sosnowiec, ul. Brata Alberta Garaże

8.07 od godz. 8:00 do 14:00

Sosnowiec ul. Kukułek Ogródki Działkowe

8.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat bielski

Jaworze ulica Złota nr 1,

8.07 od godz. 8:00 do 16:00