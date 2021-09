Bez prądu w śląskim. Gdzie 8.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (8.09 11:09) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Cieszyńska nr 434,

8.09 od godz. 8:00 do 15:00

Częstochowa

ul. Ogrodowa nr 14/16, 18/22

8.09 od godz. 8:00 do 15:00

ul. Orkana 54 D

8.09 od godz. 10:00 do 12:00

Jaworzno

Jaworzno ul. Hetmańska 118

8.09 od godz. 8:00 do 13:00

Katowice

Katowice: Miła, nr 17, 19, od 30 do 58 nr parzyste, pawilony, garaże, Kosmiczna nr od 1 do 18 obie strony, ogródki działkowe.

8.09 od godz. 8:00 do 14:00

Katowice: Marcina Radockiego, nr 35, 101 b, d.

8.09 od godz. 8:00 do 14:00

Katowice: Mikołowska, nr 113, 117 a, Wincentego Pola nr 11, 13.

8.09 od godz. 8:00 do 15:00