Bez prądu w śląskim. Gdzie 9.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (9.09 13:09) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Rolna od nr 27 i nr 30 do nr 49 i nr 50, Kosmiczna od nr 18 i 18a do nr 41 , Sportowa od nr 19 do nr 25,

9.09 od godz. 8:30 do 14:00

Chorzów

Chorzów: Zielony Zaułek, nr 3.

9.09 od godz. 8:00 do 18:00

Gliwice

Gliwice: Na Piasku, od 1 do 9, od 2 do 10, 12B, 12C, Okopowa, 2, 2A, 3, 4, 5, 8, 10.

9.09 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice

Katowice: Koszalińska, od 2 do 22 nr parzyste, Słupska nr 9, 11, 13.

9.09 od godz. 8:00 do 16:00

Katowice: Mikołowska, nr 119.

9.09 od godz. 8:00 do 15:00