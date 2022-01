Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie ferii. Maseczki, płyny dezynfekujące i grupy nie większe niż 20 osób

W związku z rozpoczynającymi się w poniedziałek feriami zimowymi dla części województw bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku było tematem dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura.

– Aby wypoczynek dzieci podczas ferii odbywał się bezpiecznie, przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym wytyczne dla organizatorów zorganizowanego wypoczynku. Wytyczne stanowią podstawę do tworzenia przez organizatorów wewnętrznych regulaminów – wskazał na konferencji minister Czarnek.

Dodał, że podczas ferii ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych. – Od nas samych zależy, jak podejdziemy do wszystkich ograniczeń pandemicznych, które musimy stosować po to, żeby wrócić później do szkoły w trybie stacjonarnym – podkreślił.

Od poniedziałku, zimowy wypoczynek zaczną uczniowie z pięciu województw. Jako pierwsi na ferie wyjadą dzieci i młodzież z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego. Z kolei ostatnia tura zimowego wypoczynku rozpocznie się 14 lutego i obejmie uczniów z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.