Bezprzewodowe, douszne Huawei FreeBuds 4 z aktywną redukcją szumów. Test, recenzja

Na początek warto przypomnieć, że Huawei niedawno wprowadził na rynek dokanałowe słuchawki FreeBuds 4i – tymczasem FreeBuds 4 to słuchawki douszne, co jest kluczową różnicą.

FreeBuds 4 to bardzo lekkie słuchawki, jedna waży zaledwie 4,1 grama. Ich obudowa, z dość długimi końcówkami, wykonana jest z błyszczącego tworzywa sztucznego, natomiast budowa etui ładującego – z matowego. Etui jest okrągłe, niezbyt duże, dobrze leży w dłoni i nie ma problemu z przenoszeniem go na przykład w kieszeni spodni. Etui wyposażone jest w złącze USB typu C, diodę informującą o stanie naładowania oraz przycisk parowania. Huawei twierdzi, że – dzięki własnemu systemowi symulacji 3D – możliwe było stworzenie takiej ergonomii słuchawek, by pasowały do uszu szerokiej grupy użytkowników. No i jeszcze jedno: słuchawki są odporne na wodę i kurz zgodnie z normą IPX4. Dodajmy także, że w zestawie znajduje się także kabelek do ładowania z końcówkami USB-C i USB-A.