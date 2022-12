Białe szaleństwo w Sosnowcu. Stoki narciarskie na Górce Środulskiej już czynne! Zobacz galerię zdjęć narciarzy i saneczkarzy

Stok na Górce Środulskiej to jedyny w Zagłębiu i jeden z dwóch stoków miejskich w województwie śląskim. Nie dziwi zatem, że mieszkańcy Sosnowca i sąsiednich miast wyczekiwali na uruchomienie wyciągów i otwarcie stoku. To miało miejsce w sobotę, 17 grudnia. W ciągu pierwszych dwóch dni Górkę odwiedziło kilkuset miłośników sportów zimowych.

- Mimo opadów śniegu, stoki, by nadawały się do użytku należało dośnieżyć. Mały stok dośnieżany był przez trzy dni i trzy noce od poniedziałku. W tej chwili na małym stoku znajduje się pół śniegu sztucznego i pół naturalnego. Na dużym stoku jest przewaga śniegu naturalnego, będzie czynny od dzisiaj, czyli niedzieli tak długo, jak pozwolą na to warunki atmosferyczne. Prognozy zapowiadają odwilż na czwartek, więc przynajmniej do środy jesteśmy bezpieczni. Potem będziemy walczyć o każdy kolejny dzień – mówi Damian Sodo, kierownik placówki.