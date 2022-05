Biało-Czerwone zagrają z reprezentacją Niemiec w Arenie Gliwice. Czeka nas wielkie widowisko

- Punktem startowym naszej przygody z reprezentacją Polski będą rozgrywki Ligi Narodów – powiedział Stefano Lavarini w wywiadzie dla pzps.pl. – Mamy do zrealizowania kilka celów. Po pierwsze, musimy zrozumieć i ustalić nasz sposób gry. Po drugie, trzeba poprawić pozycję Polski w rankingu FIVB, co jest ważne w kontekście rywalizacji o awans do igrzysk olimpijskich oraz po trzecie, dać młodym zawodniczkom szansę na zdobycie doświadczenia na arenie międzynarodowej.