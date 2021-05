Biało-czerwony Stary Rynek w Częstochowie. Na majowe święta przygotowano specjalną iluminację

Stary Rynek w Częstochowie został oficjalnie oddany do użytku 31 marca 2021 roku. Inwestycja nie byłaby możliwa bez europejskiego projektu i zdobycia zewnętrznych środków. Miasto uzyskało dofinansowanie do zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 16 mln zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie blisko 1,9 mln zł. Wkład finansowy samego miasta wraz z niekwalifikowaną częścią drogową oraz rzeźbami balansującymi wyniósł 9,4 mln zł. Całość inwestycji kosztowała 27,3 mln zł.

W ramach projektu została zmodernizowana nie tylko płyta Rynku oraz przebudowane ulice przylegające do Rynku (Senatorska, Stary Rynek, odcinek Mirowskiej), czyli teren o łącznej powierzchni 9,4 tys. m kw. Na Starym Rynku stanął też przeszklony pawilon dla potrzeb muzeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową, gastronomiczną i toaletami publicznymi (o powierzchni użytkowej blisko 720 m kw.). Powstał on w miejscu dawnego Ratusza, którego pozostałości odnaleźli archeolodzy kilka lat wcześniej. Administratorem pawilonu będzie Muzeum Częstochowskie.

Stary Rynek ma też nowoczesną, efektownie iluminowaną fontannę oraz specjalnie zaprojektowane miejsca do wypoczynku i rekreacji. Zyskał też sporo zieleni (co będzie można w pełni docenić za jakiś czas).

Schody prowadzące do pawilonu-muzeum mogą dodatkowo pełnić funkcję amfiteatru dla kameralnych imprez, które zostaną tu zaplanowane w czasach po pandemii. Całość dopełniają oryginalne balansujące rzeźby w formie „teatru”. Jest to niewątpliwie jedna z głównych atrakcji nowej aranżacji placu. Rzeźb jest 14 i tworzą kilka tematycznych grup postaci. Zespół rzeźb tworzy kolekcję nazwaną przez autora „Teatrum – Igrce Częstocha”. To największa ekspozycja prac częstochowskiego artysty Jerzego Kędziory w przestrzeni miejskiej, którą można teraz wreszcie w pełni podziwiać.