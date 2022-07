"Biały Rycerz przedstawia Harley Quinn". Komiks o skomplikowanej bohaterce zaskoczy Was głębią i dojrzałością

Harley Quinn to postać stosunkowo młoda w uniwersum DC Comics. Po raz pierwszy zadebiutowała ona w 1992 roku. została stworzona przez Paula Diniego i Bruce'a Timma specjalnie do jednego z odcinków Batman: The Animated Series zatytułowanego „Przysługa Jokera”.

Z bohaterami różnie bywa. Są tacy, którzy przez dziesięciolecia utrzymują się na topie, są inni, niegdyś bardzo popularni, a dzisiaj już zapomniani, ale jest też grupa wschodzących gwiazd - nowych postaci, które bardzo przypadają do gustu scenarzystom i wydawnictwom i w błyskawicznym tempie robią karierę.

Jedną z nich jest bez wątpienia Harley Quinn. Dzisiaj to topowa bohaterka, która zyskała dodatkowo na popularności dzięki ekranizacjom filmowym. Jednym z ciekawszych komiksów o skomplikowanej partnerce Jokera jest właśnie tom "Biały Rycerz przedstawia Harley Quinn".

Akcja komiksu osadzona jest dwa lata po tym, jak w historii „Batman - Klątwa Białego Rycerza” Azrael starł w proch najgroźniejszych przestępców Gotham. Scena jest gotowa na pojawienie się ich następców. Tajemniczy demiurg zwany Producentem po kryjomu kompletuje barwną obsadę nowych złoczyńców, główną rolę powierzając ponętnej Gwiazdce, niegdyś aktorce, dziś seryjnej morderczyni, mszczącej się na gothamskich gwiazdach filmowych złotego wieku kina.