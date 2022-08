Biblia Jana Sebastiana Bacha z autografem i odręcznymi notatkami. Wystawa w Pszczynie. ZDJĘCIA

Dokładnie 75 lat temu, w 1947 r., świat dowiedział się o odkryciu starożytnej biblioteki w miejscowości Qumran nad Morzem Martwym. Zwoje z rękopisami były włożone w glinianych dzbanach umieszczonych w grotach. Pierwszy wyjęty zwój był zapisany tekstem biblijnej "Księgi Izajasza". Do marca 1952 r. przeszukano ok. 200 jaskiń nad Morzem Martwym i znaleziono zwoje z Księgami: Psalmów, Ezechiela i Habakuka. Do dziś w tych grotach odkryto ok. 900 rękopisów, w tym 233 manuskryptów religijnych.

Tak mniej więcej zaczyna się wprowadzenie do wystawy poświęconej historii Biblii znajdującej się w Stajniach Książęcych.

Widzimy na zdjęciach groty, w których znaleziono manuskrypty. Widzimy repliki dzbanów. I nietrudno zauważyć, że widoczne na zdjęciu Muzeum Księgi w Jerozolimie ma kształt przykrywki do takiego dzbana.

Potem przewodnik prowadzi nas przez dzieje tłumaczeń Biblii. Na grekę, na łacinę, na języki narodowe...