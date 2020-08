Biblioteka w Czechowicach-Dziedzicach ma nową siedzibę. Ale efekt! Takiego gmachu można pozazdrościć

- Marzenia się spełniają - powiedziała Ewa Kmiecik-Wronowicz, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej nakreślając drogę, jaką instytucja przez lata musiała przejść, by dotrzeć do takiego efektownego celu. Przypomniała siedziby, w jakich znajdowała się biblioteka, niespełnione zapowiedzi budowy nowej siedziby i „tymczasowy” okres, jaki biblioteka spędziła w ciasnym budynku przy ul. Niepodległości – miało być tylko na trzy lata, skończyło się na… 39 latach!

- W życiu najszybciej dojrzewa to, co podlewamy dobrym działaniem i ciepłymi myślami. Były bardzo trudne momenty, kiedy kolejne plany budowy biblioteki zostały odkładane, ale nigdy nie zwątpiłam, że to zostanie wykonane. Koncentrowałam się, jak ruszyć w dalszą drogę, by biblioteka została wybudowana – podkreśliła Kmiecik-Wronowicz.

Obecny na wydarzeniu Grzegorz Puda, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, wręczył jej Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na nowoczesny obiekt biblioteki w Czechowicach-Dziedzicach mieszkańcy czekali ponad 45 lat. Bo choć biblioteka w mieście istnieje już 72 lata (licząc od momentu jej założenia w 1948 roku), to o konieczności budowy nowej siedziby mówiło się już w latach 70. ubiegłego stulecia. Wszystko dlatego, że ta instytucja od początku działalności borykała się z problemami lokalowymi. Biblioteka przez lata zmieniała lokalizację – znajdowała się przy obecnym placu Jana Pawła II, a następnie została przeniesiona do niewielkiego budynku przy ul. Niepodległości.