Biedronka omija zakaz handlu. Te sklepy w woj. śląskim mogą być czynne także w niedziele. Świadczą usługi pocztowe LISTA OPRAC.: Olga Krzyżyk

Niektóre sklepy sieci Biedronka będą mogły być czynne także w niedziele niehandlowe. Jak to możliwe? Biedronka omija zakaz handlu w bardzo łatwy sposób. Sieć podpisała umowę z Pocztą Polską i przez to będzie oferować swoim klientom usługi pocztowe. Sklepy, które świadczą usługi pocztowe, mogą skorzystać z furtki w ustawie o zakazie handlu w niedziele. Na tej podstawie od dłuższego czasu działa część franczyzowych Żabek. Teraz dołączą do niej także Biedronki. Portal wiadomosihandlowe.pl stworzył listę placówek. Które sklepy w województwie śląskim będą mogły ominąć zakaz handlu? Sprawdźcie w naszej galerii.