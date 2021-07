Biedronka w Poraju jest czynna w każdą niedzielę. Nie tylko handlową. Jak to możliwe ?

Biedronka w Poraju czynna w każdą niedzielę

W niedzielę formalnie niehandlową Biedronka w Poraju jest czynna od godz. 9. do godz. 20. W niedziele handlowe od godz. 8 do 21.

Biedronka w Poraju jest czynna przez cały tydzień. Jest to możliwe bo ta Biedronka jest placówką pocztową, o czym informuje specjalna informacja na drzwiach wejściowych do sklepu. Jest też informacja świetlna, że w sklepie można realizować usługi pocztowe.