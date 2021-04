Biedronka wprowadzała klientów w błąd. UOKiK nałożył karę w wysokości 60 mln złotych. Jeronimo Martins Polska się nie zgadza OŚWIADCZENIE

Rzetelna informacja o oferowanych produktach to podstawowy obowiązek przedsiębiorcy i niezbywalne prawo konsumenta. Tymczasem w sklepach Biedronka konsumenci chcący kupić polskie ziemniaki, pomidory czy jabłka byli często wprowadzani w błąd. Nasze postępowanie wykazało, że w wielu przypadkach informacje na wywieszkach różniły się od tych na opakowaniach zbiorczych czy w dokumentach dostawy - tłumaczy prezes UOKik Tomasz Chróstny.

Wiele osób kieruje się w swoich wyborach patriotyzmem gospodarczym, bo chcą wspierać polskich producentów. Dla innych ważne są kwestie transportu żywności, który może mieć wpływ na ilość stosowanych pestycydów do jej zabezpieczenia czy też zagrażający środowisku ślad węglowy pozostawiany w trakcie przewozu. - tłumaczy Tomasz Chróstny.

Prezes UOKiK dodał, że działania Jeronimo Martins Polska mogła wypaczać decyzje zakupowe Polaków.

Za wprowadzanie konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw i owoców sprzedawanych w sklepach Biedronka Prezes UOKiK nałożył na Jeronimo Martins Polska ponad 60 mln zł (60 096 307 zł) kary. Decyzja nie jest prawomocna, spółka może się odwołać do sądu.

Biedronka odwoła się od decyzji UOKiK. Kara jest "nieproporcjonalna i dyskryminująca"

Z karą nałożoną przez UOKiK nie zgadza się sieć sklepów Biedronka i zapowiada odwołanie.