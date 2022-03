Bieg dla Ukrainy w piątek 18 marca w Dąbrowie Górniczej nad Pogorią. Każdy może się przyłączyć. Będą też zbierane fundusze, by pomóc

Przedsięwzięcie to inicjatywa V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, w której realizację włączyło się miasto, CSiR oraz Dąbrowskie Wodociągi. Bieg i marsz pod hasłem “Biegniemy dla Ukrainy” zaplanowany została 18 marca na godzinę 11. Zgłoszenia grup przyjmowane są do 17 marca do godziny 12 w sekretariacie V LO: e-mail – [email protected] oraz numer telefonu: 32 262 37 58. Zgłoszenia osób indywidualnych przyjmowane będą na molo bezpośrednio przed biegiem.

Całość wpłat za udział w wydarzeniu zostanie przekazany fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). Datki do puszek zbierane będą przez wolontariuszy V LO. Wszystkie fundusze wesprą Ukrainę oraz jej mieszkańców.



Harmonogram wydarzenia:



10.30 – zbiórka uczestników

11.00 – uroczyste otwarcie biegu i start

13.30 – zakończenie wydarzenia

W sobotę 5 marca w naszym regionie odbyła się już sztafeta zagłębiowskich miast pod hasłem “Solidarni z Ukrainą”. Biegacze pokonali w sumie prawie 50 kilometrów, biegnąc z Sosnowca przez Będzin, Czeladź, Wojkowice, Rogoźnik do Dąbrowy Górniczej. Na finał zrobili symboliczne kółko wokół Pogorii III.