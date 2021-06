Bieg Kolorowej Skarpety w Katowicach dla dzieci z zespołem Downa. Zobaczcie zdjęcia

Uczestnicy IV Biegu Kolorowej Skarpety poruszali się leśnymi ścieżkami katowickich Panewnik i Ligoty. Dystans biegu wynosił 3,21 km.

- To nie jest przypadek. Zespół Downa to inaczej trisomia 21 pary chromosomów. Chorzy w swoim kodzie genetycznym posiadają dodatkowy, trzeci chromosom w 21. parze - podkreśla Magdalena Skorupa-Grajner, prezes Fundacji Arka Noego. - Ten dodatkowy chromosom jest nazywany chromosomem miłości, ponieważ osoby nim obdarzone podchodzą do wszystkich z ogromnym zaufaniem, oddaniem i radością

Trasę można było pokonać biegiem, marszem lub spacerem. Całe przedsięwzięcie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa.

Pierwotnie bieg miał się odbyć w marcu przy okazji Światowego Dnia Zespołu Downa, ale sytuacja pandemiczne uniemożliwiła przeprowadzenie imprezy.

Fundacja Arka Noego prowadzi w Katowicach Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową.

Zobaczcie zdjęcia z IV Biegu Kolorowej Skarpety w Katowicach.