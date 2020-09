Bieg po niezależność w Raciborzu pierwszy taki w Polsce

Za udział w biegu uczestnicy otrzymali przepiękny pamiątkowy medal w kształcie serca - symbol Fundacji Kobieta Niezależna.

5 kilometrów to dystans do pokonania w godzinę. Dla jednych było to ogromne wyzwanie, dla innych kolejny trening. Ten bieg to nie tylko wysiłek fizyczny - inicjatywa prowadzi przede wszystkim do nowych znajomości, relacji, wsparcia oraz społeczności opartej na zaufaniu, dzieleniu się wiedzą i odkrywaniu swoich ukrytych potencjałów - powiedzieli organizatorzy.