Bieg przełajowy im sierż. Grzegorza Załogi 2021 odbędzie się w Hutkach Kankach

Organizacja takiej imprezy sportowej w 2020 roku była właściwie niemożliwa. Policjanci nie zapomnieli jednak o tradycji i w ubiegłym roku impreza miała charakter wirtualny. Każdy uczestnik sam wyznaczał sobie trasę oraz czas, w jakim chciał ją pokonać. Policjanci mieli na to dokładnie tydzień. W tym roku, bieg powróci jednak do miejscowości Hutki-Kanki i odbędzie się tam zgodnie z tradycją.

To bieg ku pamięci Grzegorza Załogi

W sierpniu 2003 roku, policjant z Będzina, sierż. Grzegorz Załoga, rozpoczął pościg za przestępcą. Niestety, złoczyńca strzelił 23-letniemu policjantowi w głowę. Sierżant Załoga zginął na miejscu, a na pewien czas ślad po mordercy zaginął. Gangster wraz z kolegami uciekali skradzionym samochodem. Po kilku dniach namierzono go w Bielsku-Białej. By uniknąć strzelaniny w centrum miasta, policjanci zatrzymali go, gdy znalazł się na obrzeżach. Został postrzelony w pierś. Katowicki Sąd Okręgowy skazał zabójcę policjanta - Grzegorza Skowrońskiego na 25 lat więzienia. Co roku policjanci spotykają się na biegu w Hutkach-Kankach, by uczcić pamięć kolegi poległego na służbie.