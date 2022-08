Bieg Summer Arena już 13 sierpnia. Ruszyły zapisy

Start i meta zlokalizowane będą przy hali Arena Gliwice (Akademicka 50). Biegi dorosłych rozpoczną się o godz. 15.00. Wcześniej, o 12.00 wystartują dzieci. Dystans, jaki będą mieć do pokonania, uzależniony jest od ich wieku. I tak biegacze z roczników 2007-2009 wezmą udział w Biegu Niedźwiedzia na dystansie ok. 700 m. Taką samą odległość będą mieli do pokonania uczestnicy Biegu Wilka, z roczników 2010-2012. 500 m przebiegną Liski (roczniki 2013-2015), 250 m Wiewiórki (2016-2018) i 100 m Żuczki (2019-2021).

Wszystkie dzieci, które ukończą bieg, nagrodzone zostaną pamiątkowymi medalami.

Dorośli klasyfikowani będą w kategoriach generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych. Limit czasu biegu wynosi 2 godziny. Wszyscy, którzy ukończą bieg w tym czasie, otrzymają pamiątkowe medale.

Pakiety startowe będzie można odebrać w biurze zawodów, które otwarte będzie w dniu biegu, 13 sierpnia 2022 roku, w godz. 10.00- 14.30, na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej ARENA.