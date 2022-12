Bieg Świętych Mikołajów w Bytomiu.Zobaczcie zdjęcia z tego niezwykłego wydarzenia

To już dziesiąta edycja bytomskiego Biegu Świętych Mikołajów.

W ramach imprezy odbyły się biegi dzieci wzdłuż bytomskiego rynku: do 7 lat- dystans 100 m, od 8 do 11 lat- 200 m , od 12 do 15 lat- dystans około 400 m . W biegu głównym i marszu nordic walking uczestnicy mieli do pokonania około 4,5 km ulicami centrum Bytomia. Opłata wpisowa (30 zł) została w całości przeznaczona dla Wspólnoty Burego Misia, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami.

Wcześniej dochód z wydarzenia organizowanego przez stowarzyszenie MYbytomianie wsparł Oliwkę Krupowies i Fundację Dom Nadziei. Od sześciu lat Bieg Mikołajów wspiera Fundację Wspólnotę Burych Misiów. W czasie 10 Biegu Świętych Mikołajów Wspólnota Burego Misia zorganizowała mini jarmark sprzedając sery i przetwory z Osady Burego Misia.

Zobaczcie zdjęcia z X Biegu Świętych Mikołajów w Bytomiu.