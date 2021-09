Bieg Wyrski. Zobaczcie zdjęcia ze świetnej imprezy

To już ósma edycja Biegu Wyrskiego. W niedzielę 12 września startujący mieli do pokonania 10 km i dotyczyło to zarówno biegaczy, jak i zwolenników marszu nordic walking.

Pogoda i humory uczestnikom dopisały, więc zabawa była znakomita. Zwłaszcza, że przed rokiem impreza odbyła się - ze względów pandemicznych - w wersji online. Warto przypomnieć, że z kolei pierwsza edycja została zorganizowana w celu charytatywnym: zbierano pieniądze dla nastolatka walczącego ze złośliwym nowotworem. Z takiego jednorazowego przedsięwzięcia zrodziła się idea cyklicznego wydarzenia.

Organizatorzy zadbali też o najmłodszych. Przygotowano dla nich dystanse 30 i 60 m, a w czasie rywalizacji dorosłych zorganizowano gry i zabawy, które poprowadzili trenerzy UKS Trójka Mikołów oraz animatorzy Aktywne obozy 10/10. Imprezą towarzyszącą był także Maraton Indoor Cycling – zajęcia na stacjonarnych rowerach, prowadzone przez profesjonalnego instruktora. Trzech kolarzy, którzy pokonali największy dystans zostało uhonorowanych pamiątkowymi pucharami.