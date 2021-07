"Bielsko Biała Citi" czeka na "turist". Atrakcje? Między innymi "Santa Claus Square". Miasto przeprasza za błędy na tablicach informacyjnych

Miasto przeprasza za błędy na tablicach informacyjnych

- Co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. Można na szczęście zmienić tablice na drogowskazach MSI - Miejskiego Systemu Informacji. Przepraszamy, robimy przegląd wszystkich tablic i poprawiamy błędy - poinformował Urząd Miejski na swoim profilu na FB.

Przed kilkoma dniami Bielskie Drogi poinformowały, że w mieście powstają nowe drogowskazy mające ułatwić dojście do ważnych punktów. Jednak tablice informacyjne znajdujące się w mieście w angielskiej wersji językowej zawierają rażące błędy, np. było napisane "citi" zamiast "city", "squere" zamiast "square", " turist" zamiast "tourist", pomylono także patrona pl. św. Mikołaja, bo na jednej z tablic nazwę owego placu przetłumaczono jako "Santa Claus Square", co by znaczyło, że patronem placu jest Mikołaj przynoszący prezenty, a nie Mikołaj pochodzący z Mirry.