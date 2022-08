Bielsko-Biała. 10 tys. złotych dla Ukrainy. To wynik aukcji dzieł sztuki w Galerii Bielskiej BWA. Dalej można licytować

Finisaż piątego Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych 2022 został połączony z charytatywną aukcją dzieł sztuki na rzecz pomocy Ukrainie, organizowaną przez Galerię Bielską BWA i Fundację Galerii Bielskiej. Swoje dzieła na aukcję przekazali artyści z bielskiego środowiska plastycznego, całkowicie zrzekając się dochodu.

- Prace wystawione na aukcję były przez ponad dwa miesiące pokazywane w Wilii Sixta. Wiele osób dowiedziało się wtedy o aukcji, dziś mamy finał. To jednak nie jest jednorazowa akcja - prace, które nie sprzedadzą się dzisiaj, będą mogły być nadal licytowane w internecie. Uznaliśmy bowiem, że ceny wywoławcze to nie będą niskie ceny, to są ceny, za które te prace powinny się rzeczywiście sprzedać - mówiła dyrektor Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz. - Organizacje, na rzecz których zostaną przeznaczone pieniądze, pomogła nam wybrać Julia Ogińska, artystka, która przyjechała do Bielska-Białej z Ukrainy, z Żytomierza po wybuchu wojny, i również ofiarowała na aukcję jedną swoją pracę - dodała.