Bielsko-Biała: Aktywiści Młodych Razem i Tęczowego Podbeskidzia zrobili akcję poparcia dla Margot. Zostali zaatakowani gazem pieprzowym

Razem Podbeskidzie wydało oświadczenie w sprawie tych wydarzeń:

W związku z brutalnym atakiem, jaki nastąpił na naszych oraz Tęczowe Podbeskidzie członków i członkinie podczas Solidarność naszą bronią | Piszemy do Margot w Bielsku-Białej czujemy się zobowiązani przekazać wam kilka słów. O godzinie 14:40 grupa czterech mężczyzn rozpoczynając konwersację od słów "wy*erdalajcie p*dały" ukradła tęczową flagę zawieszoną na naszym namiocie, po czym oblała go oraz stojące obok osoby wiadrem niezidentyfikowanej cieczy. Następnie zaatakowała uczestników zgromadzenia gazem pieprzowym, w tym najbardziej dotkliwie 16-letnią członkinię naszej organizacji młodzieżowej. Sprawcy zbiegli, a o sprawie została natychmiast powiadomiona policja.

To zdarzenie to skandaliczny akt bezprawia, agresji i hipokryzji, jakiej dopuszczają się w Polsce środowiska skrajnej prawicy. Na kilka minut przed zdarzeniem członkowie bielsko-bialskiego ONRu i Młodzieży Wszechpolskiej zostawili w naszym stoisku list zatytułowany "Czołem Michał". W liście członkowie organizacji nawoływali do nawrócenia oraz "szacunku do drugiego człowieka". Kilka minut później w imię tych wartości zostaliśmy dotknięci brutalną przemocą.

Apelujemy o reagowanie i nagłaśnianie takich przypadków. To ważne, by pokazać, że w demokratycznym państwie nie istnieje miejsce na dyskryminację oraz uliczne bojówki terroryzujące mieszkańców naszych miast. Apelujemy również do władz o sprawne działanie w celu zatrzymania sprawców oraz stanowcze potępienie aktu.

Zarząd Okręgu