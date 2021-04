Bielsko-Biała. Czarne chmury nad kultowym antykwariatem. Jaka przyszłość czeka perełkę na starówce?

Asortyment antykwariatu stanowiły wówczas książki starsze, których już nie było w obrocie księgarskim. Kupowane były za gotówkę lub przyjmowane do komisu, czyli płacono po ich sprzedaży. Prowadzona była także tzw. przecena, czyli książki wycofane z obrotu z uwagi na posiadane uszkodzenia sprzedawano po niższej cenie. Te ogólne zasady przyjęć do sprzedaży nie zmieniły się do obecnych czasów; jednak, dawniej przestrzegano, aby książka trafiała do antykwariatu dopiero po całkowitym wysprzedaniu tytułu przez księgarnie; obecnie nowa książka, która jest jeszcze osiągalna w księgarni, może być równocześnie i w antykwariacie.

W latach 70. i 80. ub. wieku klientów kupujących i sprzedających stopniowo przybywało. Wiele osób poszukiwało tytułów, które w tamtych latach szybko znikały z półek księgarskich i można było je nabyć jedynie w antykwariacie. Ciągle przybywało także książek, więc i pracy było więcej, gdyż wszystkie czynności związane z przyjmowaniem książek i księgowością były sporządzane ręcznie. Zbiory literatury pięknej powiększały się o komplety dzieł pisarzy polskich i obcych, słowników, przewodników, encyklopedii, wydawnictw z działów technicznych etc. Końcem lat 70. wprowadzono dodatkowo skup podręczników szkolnych i ciągle pracowano nad powiększeniem zbioru wydawnictw obejmujących publikacje stare sprzed 1945 r.