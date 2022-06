Bielsko-Biała. Hity rekrutacji 2022 do szkół średnich. W najbardziej obleganej klasie trzy osoby na jedno miejsce KL

Do 20 czerwca absolwenci szkół podstawowych mają czas na składanie wniosków o przyjęcie do bielskich liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia. Tradycyjnie, co roku zdecydowana większość młodych ludzi jako szkołę pierwszego wyboru wskazuje liceum ogólnokształcące. Sprawdziliśmy, które szkoły w Bielsku-Białej na obecnym etapie rekrutacji są najchętniej wybierane, a także do jakich klas jest najwięcej kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce.