Bielsko-Biała. Kobieta spadła z wiaduktu. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Bielsko-Biała – kobieta spadła z wiaduktu

Do zdarzenia doszło nocą z 11 na 12 listopada ok. godz. 1.30. Jak podaje bielska policja, z wiaduktu w okolicy ronda Hulanka spadła 42-letnia kobieta. Została przewieziona do szpitala, stan poszkodowanej nie jest znany. Policja będzie wyjaśniać okoliczności i przyczyny zdarzenia. Sprawdza m.in. czy w zdarzeniu brały udział osoby trzecie.

Wypadek, który wydarzył się na al. Andersa jest niemal identyczny do tego, do którego doszło zaledwie trzy tygodnie wcześniej na ul. Langiewicza w Bielsku-Białej. 21 października tam również z wiaduktu spadła kobieta. Motocyklista, który próbował uniknąć najechania na leżącą na ulicy osobę, został zmuszony do wykonania gwałtownego manewru, w wyniku którego zderzył się z jadącym obok samochodem marki toyota.